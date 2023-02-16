MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI DUALI 2023 🌹 | Miraç Kandili mesajları resimli | Miraç Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI DUALI 2023 🌹 | Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri gördüğü gece olarak bilinen Miraç Kandili, İslam dininde önemli günlerden bir tanesidir. İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi olayların yaşandığı bu önemli gecede sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler için en güzel Miraç Kandili mesajlarını haberimizde derledik...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI DUALI 2023

🙏En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu Kandillere...

🙏Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri görüşünü ifade eden Miraç Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun.

🙏Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.

🙏Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

🙏Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

🙏Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece, kandiliniz mübarek olsun.

🙏Şiddetin, kibirin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun...

🙏Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

🙏Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun.

🙏Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI FACEBOOK

🌹Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

🌹Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

🌹İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

🌹Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

🌹Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

🌹Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI WHATSAPP

🌸Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

🌸Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

🌸Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

🌸Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

🌸Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI INSTAGRAM

🐞Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

🐞Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

🐞Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Miraç kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

🐞Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

🐞İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

🐞Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

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