Haberler Haberler VİZE FİNAL SINAVLARI ONLINE MI? | Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak? - 2023 bahar dönemi sınavları

VİZE FİNAL SINAVLARI ONLINE MI? | Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak? - 2023 bahar dönemi sınavları

Kahramanmaraş2ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine,ve yaz sonuna kadar derslerin uzaktan ve online olarak yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine üniversite öğrencileri 'Vize final sınavları online mı? Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 bahar dönemi sınavları hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:30
VİZE FİNAL SINAVLARI ONLINE MI? | Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak? - 2023 bahar dönemi sınavları

VİZE FİNAL SINAVLARI ONLINE MI? | Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremin yaklaşık 15 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor. Yıkıcı depremler Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da büyük hasara neden olurken evsiz kalan depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verildi. Bu sebeple üniversitelerde yaz sonuna kadar uzaktan eğitime geçileceği duyurulurken 'Vize final sınavları online mı? Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ÇEVRİMİÇİ Mİ, UZAKTAN MI YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından enkaz altındaki illeri yerinde incelerken KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini ve üniversitelerin yaz döneminin sonuna dek yüz yüze eğitime ara vereceğini duyurdu. Pandemi döneminde yüz yüze eğitime ara verildiğinde vize ve final sınavları çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğinden 2023 bahar döneminde de sınmavların internet ortamında online olarak yapılacağı öngörülüyor.

BİR AÇIKLAMA DA YÖK'TEN GELDİ

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu, uzaktan öğretime ilişkin kararların, daha sonra yapılacak değerlendirme ile kamuoyuna bildirileceğini belirtti. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

"KYK YURTLARININ TAMAMINI DEPREMZEDELER İÇİN KULLANACAĞIZ"

Başkan Erdoğan üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi ve KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi konusunda yaptığı millete sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız."

"2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz."

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