TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN BAĞIŞ | Deprem ortak yayın bağış nasıl yapılır? - Türkiye Tek Yürek IBAN numarası, SMS ile bağış

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN BAĞIŞ | Pazarcık'ta yaşanan 7.7 ve Elbistanda yaşanan 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından 10. güne girildi. Asrın felaketi olarak nitelenen sarsıntıların ardından başta merkezüssü Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da enkaz çalışmaları sürüyor. 200 saati aşkın sürenin ardından depremzedeler yakınlarının kurtulması için umutla beklerken bölgedeki arama kurtarma ekipleri de yürekleri ısıtacak bir haber için gece gündüz demeden çalışıyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları depremzedeleri daha da zora sokarken tüm Türkiye tek yürek olarak bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Televizyon Yayıncıları Derneği de 8 kanalda ortak yayın yaparak depremzedeler için bağış toplama kararı aldı. 17 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan programa bağışta bulunmak isteyenler de bağış bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

DEPREM ORTAK YAYIN BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak. Bağışlar SMS ve IBAN numarası üzerinden yapılacaktır.

TÜRKİYE TEK YÜREK SMS İLE BAĞIŞ

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).

TÜRKİYE TEK YÜREK IBAN NUMARASI İLE BAĞIŞ

AFAD DEPREM BAĞIŞ HESABI (T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. - ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ)

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.