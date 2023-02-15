SON DEPREMLER! | 15 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

15 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 10. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen güzel haberler başta depremzedeler olmak üzere milyonların yüreğine su serpiyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 15 Şubat Çarşamba son depremler ve artçılar...

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15 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, Malatya Günpınar, Darende'de, saat 02.14 sıralarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki sarsıntı oldu. Hatay Tiyek'te ise saat 2.15'de 4.4 şiddetinde bir artçı yaşandı.İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

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