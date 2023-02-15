Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 15 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 15 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'on Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanarak merkezüssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı etkilere sebep olan asrın felaketinde 10. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ederken bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. İşte 15 Şubat Çarşamba günü deprem bölgesinde meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:20
SON DEPREMLER! | 15 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

15 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 10. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen güzel haberler başta depremzedeler olmak üzere milyonların yüreğine su serpiyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 15 Şubat Çarşamba son depremler ve artçılar...

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15 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, Malatya Günpınar, Darende'de, saat 02.14 sıralarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki sarsıntı oldu. Hatay Tiyek'te ise saat 2.15'de 4.4 şiddetinde bir artçı yaşandı.İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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