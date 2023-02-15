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DEPREM ORTAK YAYIN SUNUCULARI KİMDİR? | Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim? - Deprem bağış gecesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak bir yayın düzenlenerek depremzedeler için bağış toplanacağını duyurdu. Ortak yayın tarihi 15 Şubat Çarşamba olarak duyurulurken Türkiye Tek Yürek adı verilen programın sunucuları da belli oldu. Peki deprem ortak yayın sunucuları kimdir? Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:20
DEPREM ORTAK YAYIN SUNUCULARI KİMDİR? | Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim? - Deprem bağış gecesi

DEPREM ORTAK YAYIN | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 'asrın felaketi'nin ardından 10. güne girildi. 200 saati aşan süreye rağmen bölgeden yüreklere su serpen kurtarma haberleri gelirken Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak bir yayın ile deprem bölgesi için bağış toplanacağını duyurdu. 15 Şubat Çarşamba günü 8 farklı kanaldan aynı anda yayınlanacak olan deprem özel yayını hakkında arama motorlarında 'Deprem ortak yayın sunucuları kimdir? Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMI HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

PAzarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen, başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'a yardım sağlamak üzere yapılacak ortak yayın hakkında Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak."

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMI SUNUCULARI KİM?

Ülkemizde gerçekleşen depremler için hazırlanan Türkiye Tek Yürek yardım gecesi yayını, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak.Yardım programına katılan tüm kanallarla ortak yapılacak olan yayında, sunuculuğu Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstlendi.

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