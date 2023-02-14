MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ tarihi ertelendi mi? MSÜ sınavı ne hangi tarihte?

2023 yılı MSÜ sınavının yapılacağı tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem felaketi sonrası güncellendi.

Sınav tarihi ve geç başvuru tarihlerinde değişiklikler yaşanan sınava ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "MSÜ sınav tarihi ertelendi mi?", "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte güncel MSÜ sınav tarihi ve tüm detaylar...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada sınav tarihi ve detayları ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 2 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir."

2023 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.

Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı MSÜ sınavı başvuru ücreti 130 Türk Lirası'dır.

2023 MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilecek.

Sınav Merkezi'ni güncellemek istemeyen adayların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

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