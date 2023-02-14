Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 14 Şubat 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 14 Şubat 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 14 Şubat Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 14 Şubat 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 33,18 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 17,08 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 35,1 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 6,61 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,97 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika: Dusan Tadic'e büyük tepki! Türk bayraklı pazubendini neden takmadı? Wesley Sneijder açıkladı
Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Ruh sağlığını..."
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Erken terhis yapılacak mı 2023?
Miraç Kandili anlamı ve faziletleri nelerdir?
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." 12:18
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! 12:07
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut 11:36
Altınordu'dan depremzedelere tam destek Altınordu'dan depremzedelere tam destek 11:26
Hagi ve Popescu'dan depremzedelere destek geldi! Hagi ve Popescu'dan depremzedelere destek geldi! 11:25
Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru! Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru! 11:09
Daha Eski
Mert Hakan'a teklif var! İşte önerilen rakam Mert Hakan'a teklif var! İşte önerilen rakam 10:36
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 10:33
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi BAXI Manresa! Bahçeşehir Koleji'nin rakibi BAXI Manresa! 10:30
Espanyol - R. Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı Espanyol - R. Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı 10:29
Darüşşafaka Lassa'nın rakibi UCAM Murcia! Darüşşafaka Lassa'nın rakibi UCAM Murcia! 10:23
Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti 10:08