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ÜNİVERSİTE ONLINE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | Üniversitelerde uzaktan, çevrimiçi eğitim ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. On binlerce vatandaşın evsiz kaldığı 'asrın felaketi' olarak adlandırılan doğal afetin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verildi. Üniversite öğrencilerinin ise 2023 bahar döneminde uzaktan eğitim alacakları bildirilirken 'Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023? Üniversitelerde uzaktan, çevrimiçi eğitim ne zaman başlıyor? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:30
ÜNİVERSİTE ONLINE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | Üniversitelerde uzaktan, çevrimiçi eğitim ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE ONLINE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsıldı. Merkezüssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı etkiler bırakan sarsıntının ardından depremzedelerin KYK öğrenci yurtlarında kalmasına karar verilirken üniversitelerdeki eğitimin de uzaktan ve çevrimiçi olarak devam edeceği açıklandı. Peki üniversitelerde uzaktan, çevrimiçi eğitim ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Depremin ardından üniversitelerin baştan depremden Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman'da 20 Şubat'a kadar kapalı tutulacağı açıklaması yapılmış, ardından tüm illerde üniversite eğitimlerine ara verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceği, üniversitelerin ise 2022-2023 Bahar Dönemini uzaktan eğitimle devam edeceği duyuruldu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu, uzaktan öğretime ilişkin kararların, daha sonra yapılacak değerlendirme ile kamuoyuna bildirileceğini belirtti. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

TÜM KYK YURTLARI DEPREMZEDELERE TAHSİS EDİLDİ

Başkan Erdoğan üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi ve KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi konusunda yaptığı millete sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız."

"2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz."

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 il ve 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini, 1 Mart'tan sonra da ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını duyurdu ve 71 ilde eğitim öğretime 20 Şubat'ta başlanacağını belirtti.

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