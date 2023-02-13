KABİNE TOPLANTISI VAR MI 13 ŞUBAT? | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?

KABİNE TOPLANTISI VAR MI 13 ŞUBAT? | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem, merkezüssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı hasara neden oldu. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları 8. gününde hala devam ederken 170 saatin ardından kurtarılan canlar herkese umut ışığı olmaya devam ediyor. Bölgede yağma olaylarının başlamasıyla OHAL ilan edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde incelediği deprem bölgesine Bakanlar da intikal etti. Bunun üzerine 6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi. Peki 13 Şubat'ta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

10 ilde yıkıcı etkiler bırakan ve asrın felaketi olarak nitelenen depremin ardından Bakanlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerinde inceleme amacıyla afet bölgesine gitti. Bu nedenle 6 Şubat'ta yapılamayan toplantının bu hafta da yapılmayacağı düşünülüyor. Önümüzdeki hafta toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi. Resmi bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesinin depremde hasar gören şehirler ve deprem bölgesinde alınacak kararlar olması bekleniyor.