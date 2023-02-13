İkametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliği için hangi belgeler gerekir?

yeni ikametgah adreslerini güncellemesi gerekir. Nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gereken ikametgah değişikliği için bazı belgeler gereklidir. İkametgah değişikliği birkaç adımda kolayca tamamlanabiliyor. İşte ikametgah değişikliği için yapılması gerekenler...

ADRES BİLDİRİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Türk Medeni Kanunu'nda, kişiler, kuruluşlar ve yargı makamları açısından haklar, yükümlülükler, sorumluluklar, görevler ve yetkiler düzenlenirken, "yerleşim yeri" kavramına atıfta bulunulmaktadır. "Yerleşim yeri", düzenlemelerde belirleyici role sahiptir.

Anayasa'dan ve yasalardan kaynaklanan hakların kullanılması; sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomi, bankacılık, iletişim, ulaştırma, altyapı, enerji gibi hayatın her anını etkileyen hizmetlerin analizi, planlanması ve sunumu adres kayıtlarının tutulması ve bildirimiyle ilgilidir. Adres bildirimi de ikametgah bildirilmesi yoluyla bu nedenden ötürü önem taşır.



5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 52'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında: "Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar" ibaresi yer alır. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu'nda, kişiler, kuruluşlar ve yargı makamları açısından haklar, yükümlülükler, sorumluluklar, görevler ve yetkiler düzenlenirken, "yerleşim yeri" kavramına atıfta bulunulmaktadır. "Yerleşim yeri", düzenlemelerde belirleyici role sahiptir.

İKMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ linki üzerinden alınabilir.

İKAMETGAH ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bildirim, ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabilmekte.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?

İkametgah değişikliği için nüfus müdürlüklerinden istenen belgeler şunlardır:

- TC. kimlik kartı

- Konut sahibi iseniz Tapu; Kiracı iseniz kontrat

- Doğalgaz, elektrik veya su faturası

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEMENİN CEZASI NEDİR?

Taşınma nedeniyle adres değiştiren ve ikametgah adresini 20 iş günü içinde güncellemeyen vatandaşlar için para cezası uygulanır.

5490 sayılı Kanunun 68. maddesi uyarınca, adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası kesilmektedir.