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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023 ŞUBAT? | Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı?

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından yapılan açıklamada, 2023 Şubat ayı için emekli maaşlarının beklenen tarihten daha erken yatacağı duyuruldu. 4A ve 4B kapsamında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan kişiler maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Şubat emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:00
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023 ŞUBAT? | Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından yas devam ediyor. Depremin 2. haftasına girilirken bölgeden gelecek güzel haberler umutla beklenirken yapılan açıklamada, 2023 Şubat ayı için emekli maaşlarının erken ödeneceği duyuruldu. Peki Emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Şubat emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihini öne çektiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtilerek, "Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir. Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir" denildi.

2023 ŞUBAT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

📌17-18-19-20 ŞUBAT SSK EMEKLİ MAAŞLARI: 14 ŞUBAT 2023

📌21-22-23-24-25 ŞUBAT SSK EMEKLİ MAAŞLARI: 15 ŞUBAT

📌25-26 ŞUBAT SSK EMEKLİ MAAŞLARI: 16 ŞUBAT

📌25-26 ŞUBAT BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI: 16 ŞUBAT

📌27-28 ŞUBAT BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI: 17 ŞUBAT tarihinde ödenecek.

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