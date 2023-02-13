Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 13 Şubat Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 13 Şubat Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

13 Şubat Pazartesi 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 13 Şubat Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 07:50
CANLI ALTIN FİYATLARI - 13 Şubat Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 13 Şubat Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Şubat Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.125,95

Gram altın satış: 1.126,17

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.859,00

Çeyrek altın satış: 1.879,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.719,00

Yarım altın satış: 3.759,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.415,00

Tam altın satış: 7.489,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.600,00

Cumhuriyet altını satış: 7.715,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.612,00

Ata altın satış: 7.681,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Şubat Pazartesi günü saat 05.53 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’
Fahriye Evcen’den duygu yüklü paylaşım! Her satırı yürek sızlattı! “Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak...”
Aslan şimdi de Arturo Vidal'in peşinde!
F.Bahçe harekete geçti! Kanat transferi için 3 isim listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batı Anadolu fay hattı hangi illerden geçer?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçer?
Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
13 Şubat Pazartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Pedri ile kazandı! Barcelona Pedri ile kazandı! 00:58
Barça, Villarreal'i Pedri ile yıktı! Barça, Villarreal'i Pedri ile yıktı! 00:57
Lyon sahasında kazandı! Lyon sahasında kazandı! 00:41
Eljif Elmas attı Napoli kazandı! Eljif Elmas attı Napoli kazandı! 00:41
Lyon sahasında kazandı! Lyon sahasında kazandı! 00:39
Eljif Elmas attı Napoli kazandı! Eljif Elmas attı Napoli kazandı! 00:39
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 23:56
Toulouse 3 golle galip! Toulouse 3 golle galip! 23:20
Djokovic'ten destek mesajı Djokovic'ten destek mesajı 23:20
Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! 23:20
Hertha Berlin evinde farklı kazandı! Hertha Berlin evinde farklı kazandı! 23:20
Lille David'le güldü! Lille David'le güldü! 23:20