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2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? | Hac kuraları ertelendi mi? - Diyanet'ten 2023 Hac kuraları açıklaması

2023 yılında 15 Şubat tarihinde çekileceği planlanan Hac kuraları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Hac kura çekimi hakkında arama motorlarında '2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ertelendi mi, ertelenecek mi?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:30
2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? | Hac kuraları ertelendi mi? - Diyanet'ten 2023 Hac kuraları açıklaması

DİYANET'TEN 2023 HAC KURALARI AÇIKLAMASI | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından Hac kuralarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. 31 Ocak'ta başvuruları tamamlanan süreçte kura çekilişi ise 15 Ocak'ta yapılacaktı. Ancak depremin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, kura çekiminin ertelendiği duyuruldu. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi. Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

👉2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası
👉3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası
👉4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

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