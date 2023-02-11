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YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN? | YKS başvuru tarihi ertelendi mi 2023? - ÖSYM YKS sınavı başvuru tarihleri

ÖSYM'nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavı olan YKS için geri sayım devam ederken sınav başvuru tarihleri, adaylar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem nedeniyle tüm ülkede eğitim öğretime ara verilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'^de 12. sınıf 2. dönem konularının YKS'de yer almayacağını duyurdu. Peki YKS YKS başvurusu ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi ertelendi mi? ÖSYM YKS sınavı başvuru tarihleri ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:50
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN? | YKS başvuru tarihi ertelendi mi 2023? - ÖSYM YKS sınavı başvuru tarihleri

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, merkezüssünün yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da yıkıcı hasara neden oldu. Deprem bölgelerinde Olağanüstü Hal ilan edilmesiyle birlikte ülke genelinde eğitim öğretime de ara verildi. Depremzedelerin eğitiminin sekteye uğraması sebebiyle YKS ve LGS'de son sınıfların 2. dönem konularına yer verilmeyeceği açıklanırken geçtiğimiz sene 11 Şubat'ta başvuruları başlayan YKS'de 2023 yılının başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...

YKS BAŞVURU TARİHİ ERTELENDİ Mİ 2023?

Üniversite sınavı başvuru tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 2023 sınav ve seçim tarihlerinin benzerlik göstermesi sonrası ÖSYM sınav takvimini geri çekmişti.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM YKS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Yapılan açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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YKS sınavı başvuru tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi. Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS ADAYLARI 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARINDAN MUAF

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası eğitim alanında alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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