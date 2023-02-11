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KAMUDA ÇALIŞAN ANNELERE İDARİ İZİN VAR MI? Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere izin verildi mi?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yeni bir karar duyurdu. Açıklanan duyuruda kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat tarihine kadar idari izin verilebileceği açıklandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:30
KAMUDA ÇALIŞAN ANNELERE İDARİ İZİN VAR MI? Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere izin verildi mi?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü tarafından kamuda çalışan kadın personellerle ilgili yeni bir karar paylaşıldı. Peki, Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere idari izin verildi mi? Kamuda çalışan annelere izin var mı? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün yazısında, "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir." ifadesi kullanıldı.

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