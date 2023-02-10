Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 10 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 10 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 kentte yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından 5. güne girildi. Enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da şiddetli artçılar etkisini gösteriyor. Bölge halkının umut dolu bekleyişi ile arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. İşte 10 Şubat Cuma günü meydana gelen depremler, artçılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 08:00
SON DEPREMLER! | 10 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki yıkıcı depremin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları 5. günde devam ediyor. Bir yandan bölgeden umut verici haberler gelirken AFAD'ın açıkladığı son verilere göre ölü sayısı 17 binin üzerine çıktı. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? İşte 10 Şubat Cuma son depremler ve artçılar...

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10 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 05.03'te, Malatya Atalar Yeşilyurt'ta meydana gelen 4.5 şiddetindeki artçı sarsıntı oldu. Kahramanmaraş Şahinkayası'nda ise 04.50'de 4.4 şiddetinde bir artçı meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 10 Şubat
Hatay ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 10 Şubat?
Adıyaman ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 10 Şubat?
Şanlıurfa ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 10 Şubat?
Gaziantep ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 10 Şubat?
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