SON DEPREMLER! | 10 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki yıkıcı depremin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları 5. günde devam ediyor. Bir yandan bölgeden umut verici haberler gelirken AFAD'ın açıkladığı son verilere göre ölü sayısı 17 binin üzerine çıktı. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? İşte 10 Şubat Cuma son depremler ve artçılar...

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10 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 05.03'te, Malatya Atalar Yeşilyurt'ta meydana gelen 4.5 şiddetindeki artçı sarsıntı oldu. Kahramanmaraş Şahinkayası'nda ise 04.50'de 4.4 şiddetinde bir artçı meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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