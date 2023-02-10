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ŞANLIURFA SON DAKİKA | 10 Şubat Şanlıurfa ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

Şanlıurfa, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 4. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Şanlıurfa'da son durum merak ediliyor. Peki 10 Şubat Şanlıurfa ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Şanlıurfa son veriler ve son dakika haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 08:00
ŞANLIURFA SON DAKİKA | 10 Şubat Şanlıurfa ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

ŞANLIURFA SON DAKİKA | Şanlıurfa, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 5. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

10 ŞUBAT ŞANLIURFA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Şanlıurfa'da 7 Şubat günü yaralı sayısı bin 791, ölü sayısı ise 95 olarak belirtilmişti.

ŞANLIURFA'DA SON DURUM

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Mardin, Sakarya ve Şanlıurfa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri, Birecik ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Meydan Mahallesi'nde yıkılan Kaya Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda sona yaklaşan ekipler, yıkıntılar arasından gelen sese odaklanarak çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, depremden 69 saat sonra iki çocuk annesi 28 yaşındaki Gülsüm Karayılan'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Omuzlarda taşınarak ambulansa konulan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadını kurtaran ekipler, birbirlerine sarılarak dakikalarca sevinç gözyaşları döktü. Daha önce de genç kadının eşi ve iki çocuğu, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılmıştı.

114 KİŞİYE MEZAR OLAN SİTE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalar havadan görüntülendi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği binalarda şu ana kadar 114 kişi hayatını kaybetti. Çalışmalar sonucu zaman zaman ölü ve yaralılara ulaşılıyor. Bölgede devam eden enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

BİR APARTMANDA 48 KAYIP

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılması için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıkılan Osman Ağa Apartmanı alanında incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Nebati, "48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Şanlıurfa'da her şey kontrol altındadır." diye konuştu.

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