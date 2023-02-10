LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK 2023? | 8. sınıf 1. dönem konuları hangileri? - LSG 8. sınıf konu dağılımı ve ilk dönem konuları

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK 2023? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'de 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan, aynı zamanda sınır ülkelerden de hissedilen iki şiddetli depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS'de son sınıfların 2. dönem konularına yer verilmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında LGS'de hangi konular çıkacak? 8. sınıf 1. dönem konuları hangileri? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?

LGS İNGİLİZCE 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

LGS MATEMATİK 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

LGS TÜRKÇE 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

LGS İNKILAP TARİHİ 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

LGS FEN BİLİMLERİ 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI