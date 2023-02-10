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KİLİS SON DAKİKA | 10 Şubat Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

Kilis, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 4. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Kilis'te son durum merak ediliyor. Peki 10 Şubat Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Kilis son veriler ve son dakika haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 07:40 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 08:00
KİLİS SON DAKİKA | 10 Şubat Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

KİLİS SON DAKİKA | Kilis, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 4. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Kilis'te ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

10 ŞUBAT KİLİS ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Deprem de 72 bin 879 kişi yaralandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise 6 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Kilis'te 6 Şubat günü yaralı sayısının 244, ölü sayısının ise 13 olduğunu belirtmişti.

KİLİS'TE SON DURUM

Kilis Öncüpınar Hudut Karakoluna saldırı düzenleyen PKK/YPG teröristlerine Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile saldırı düzenlediğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.

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