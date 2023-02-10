KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA | 10 Şubat Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA | Kahramanmaraş, saat 04.17'de merkezi Pazarcık olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hisseidlen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 5. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Kahramanmaraş'ta ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

10 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Kahramanmraş'ta 7 Şubat günü yaralı sayısı 2 bin 900, ölü sayısı ise 530 olarak belirtilmişti.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

73. SAAT MUCİZESİ

Depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmaların 73'üncü saatinde mutlu eden bir haber geldi. Depremin ardından hemen bölgeye intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler enkaz altından gelen ses sonrasında seferber oldu. Sakarya itfaiyesince saatler süren çalışmada, felaketin 73'üncü saatinde minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal'e sağ olarak ulaşıldı. Umutla bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar ailenin kurtarılmasıyla birlikte ekipleri alkışlarla tebrik etti. Hastaneye kaldırılan ailenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İLK İSTEĞİ SU OLDU

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 55 yaşındaki Ali, 40 yaşındaki eşi Zelal ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı. Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkartılan aile, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. 73 saat enkaz altında kalan Mir Berzan'ın ilk isteği ise su oldu.

72. SAATTE 3 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Elbistan'a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde enkaz altında kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. Ekipler, İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali'yi (15) depremden 72 saat sonra 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla sağ çıkardı.

3. GÜNÜN SONUNDA GÜN IŞIĞI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken ekipler, dün Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Selin Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, Doğan Akkök isimli gence ulaştı. İtfaiye erleri, 3 gün sonra ışık gördüğünü belirten Akkök ile iletişim kurup, moral vermeye çalıştı. Ekiplerin 'Sen yazılımcı ol' tavsiyesine Akkök, "Benim için grafik tasarım ağabey" karşılığını verdi. Depremden 64 saat sonra enkazdan kurtarılan Akkök, hastaneye kaldırıldı. Doğan Akkök'ün, enkazda duvara 'Umudunuzu kaybetmeyin' yazdığı görüldü.

ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN EŞYALARININ ÇIKARILMASINI BEKLİYOR

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oturan Şahap Sert'in Yunus Emre Mahallesi'ndeki evi, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Aile bireyleri yara almazken, Şahap Sert'in Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'ten kalan hatıralar enkaz altında kaldı. Şahap Sert, oğlunun hatıralarına ulaşmak için uzun süre enkaz başında bekledi. Enkazdan oğluna ait parka, tulum, sırt çantası ve çelik yeleği çıkarıldı. Sert, ekiplerin çalışmalarında çıkan oğluna ait eşyalarla elbiseleri teslim alıp otomobiline koydu.

Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ben bir şehit babasıyım. Oğlum Van'da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Bunlar bir kaderdir. Kadere inanmak gerek. Vatanımızın ve milletimizin kaderinde bu var. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık. İnşallah diğer eşyalarının da çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.