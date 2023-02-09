SON DEPREMLER! | 9 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın PAzarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki yıkıcı depremin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları 4. günde devam ediyor. Bir yandan bölgeden umut verici haberler gelirken AFAD'ın açıkladığı son verilere göre ölü sayısı ise 12 binin üzerine çıktı. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? İşte 9 Şubat Perşembe son depremler ve artçılar...

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9 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 07.14'te meydana gelen Adıyaman Aksu Sincik'te meydana gelen 4.3 şiddetindeki artçı sarsıntı oldu. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER