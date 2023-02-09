Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 9 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 9 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 10 ilde yıkıcı etki yaratan depremleri yorumlayan uzmanlar, 9 saat arayla meydana gelen sarsıntıları son yüzyıl içindeki en büyük felaket olarak yorumladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 4. günde umut dolu bekleyişler sürerken bölgedeki artçı sarsıntılar da merak ediliyor. İşte 9 Şubat Perşembe günü meydana gelen depremler ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 08:05 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 08:20
SON DEPREMLER! | 9 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın PAzarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki yıkıcı depremin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları 4. günde devam ediyor. Bir yandan bölgeden umut verici haberler gelirken AFAD'ın açıkladığı son verilere göre ölü sayısı ise 12 binin üzerine çıktı. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? İşte 9 Şubat Perşembe son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

9 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 07.14'te meydana gelen Adıyaman Aksu Sincik'te meydana gelen 4.3 şiddetindeki artçı sarsıntı oldu. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER

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