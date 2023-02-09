Haberler Haberler OSMANİYE SON DAKİKA | 9 Şubat Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

OSMANİYE SON DAKİKA | 9 Şubat Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

Osmaniye, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 4. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Osmaniye'de son durum merak ediliyor. Peki 9 Şubat Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Osmaniye son veriler ve son dakika haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 15:50
OSMANİYE SON DAKİKA | 9 Şubat Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

OSMANİYE SON DAKİKA | Osmaniye, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 4. günü olan 9 Şubat Perşembe günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

9 ŞUBAT OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Deprem de 63 bin 794 kişi yaralandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 8 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Osmaniye'deki vefat sayılarını açıkladı. Buna göre, Osmaniye'de 8 Şubat günü yaralı sayısı 2 bin 220, ölü sayısı ise 695 olarak belirtildi.

OSMANİYE'DE SON DURUM

Osmaniye'de depremin bilançosunu açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Osmaniye'de 251 bina maalesef yıkıldı. 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var" dedi. Ayrıca Bakan Kasapoğlu, vatandaşların evlerine dönmeleri için hasarsız bina çalışmalarının başladığını duyurdu.

"TÜM İMKANLARIMIZI VATANDAŞLARIMIZA AÇTIK"

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Osmaniye'ye koordinasyonu sağlamak amacıyla gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Jandarma Komutanlığına kurulan Afet Koordinasyon ve Kriz Masası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremim ilk anından itibaren AFAD ile çalışmalara başladıklarını ve ardından yapılan görevlendirme ile Osmaniye'ye geldiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Özellikle arama kurtarma çalışmaları ve afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hem sürecin yönetilmesi ve takibi için ilk anlardan itibaren Osmaniye'de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yurtlarımız, spor tesislerimiz ve gençlik tesislerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açtık. 10 ilimizde başta yurtlar olmak üzere, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız sıcak yemeği ve barınma hizmeti ile vatandaşlarımızın hizmetinde. Bakanlığımıza ait yurt ve tesislerde yapılan hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Hasar tespit raporları hızla devam ediyor. Tüm yurtlarımızdaki işletmeler vatandaşlarımıza sıcak yemek temini için görev aldılar. Kayseri ve Mersin lojistik merkez olarak seçildi. Buralardan teknik ekip, malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde hazır yemek ve tüm ihtiyaçlara yönelik çalışma var. 34 gençlik merkezimizde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimiz olmak üzere toplamda 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor" dedi.

251 BİNA YIKILDI

Depremin Osmaniye'deki bilançosunu açıklayan Kasapoğlu, "Osmaniye'de 251 bina maalesef yıkıldı. Ve maalesef an itibarıyla 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, enkaz kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ederken, diğer yandan da hasardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Kız Yurdu, Kayıboyu Kız Yurdu, Karacaoğlan Erkek Yurdu, Kadirli Yurdu, Osmaniye Gençlik Merkezi, Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye Salonu, olimpik havuz, İl Müdürlüğü binası, Kadirli Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, Genç Ofis, Otağ Çadırı, Cevdet Ye Sporcu Merkezi ve Tosyalı sahası milletimizin hizmetinde. Diğer illerde de tesislerimiz milletimizin emrinde" ifadelerini kullandı.

"TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI"

Hasarsız bina tespitlerinin başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasarsız binaların tespitine başladı. Vatandaşlarımızın hasarsız binalarını kullanımını çabuklaştırma amacıyla bu konudaki duyuruları vatandaşlarımızın takip etmelerini istirham ediyorum. Osmaniye'deki su ve enerji sıkıntısını hamdolsun aştık. Market dün itibariyle açılmaya başladı. Hayatın normale dönmesi için adımları en hızlı şekilde atıyoruz" şeklinde konuştu.

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