Haberler Haberler MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA | Memur maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!

MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA | Memur maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!

2023 memur maaşları yapılan zammın ardından bu ay maaşlar hesaba erken yatacak. Memurlar maaşların yatacağı tarihi arama motorlarında araştırıyor. 2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılmasının ardından hesaba yatacak maaş tarihini araştırıyor. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 17:30
MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA | Memur maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!

100 yılın felaketi Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen şehirlerde, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar başladı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

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