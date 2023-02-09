Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

9 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,8297 (Alış) - 18,8321 (Satış)

EURO: 20,2921 (Alış) - 20,3012 (Satış)

STERLİN: 22,8014 (Alış) - 22,9157 (Satış)

1 DOLAR = 18,83 TL

👉9 Şubat Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.141,30

Gram altın satış: 1.141,49

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.890,00

Çeyrek altın satış: 1.904,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.779,00

Yarım altın satış: 3.808,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.538,00

Tam altın satış: 7.589,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.694,00

Cumhuriyet altını satış: 7.810,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.739,00

Ata altın satış: 7.784,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 9 Şubat Perşembe günü saat 14.08 itibarıyla alınmıştır.