Haberler Haberler YENİ YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS ertelenecek mi? Başvuru tarihi uzatıldı mı?

YENİ YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS ertelenecek mi? Başvuru tarihi uzatıldı mı?

YENİ YKS BAŞVURU TARİHİ | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından binlerce kişi arama motorlarında yeni YKS tarihi ile ilgili detayları araştırıyor. YKS ertelenecek mi? 2023 YKS başvuru tarihi ne? YKS başvuru tarihleri uzatıldı mı? gibi sorgular yapılıyor. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? ÖSYM YKS başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 11:00
YENİ YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS ertelenecek mi? Başvuru tarihi uzatıldı mı?

YKS BAŞVURU TARİHİ - 2023 YKS başvuru tarihi belli oldumu? sorusu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem ile birlikte YKS ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? İşte detaylar...

YKS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.

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