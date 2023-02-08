Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,83 (Alış) - 18,83 (Satış)

EURO: 20,26 (Alış) - 20,26 (Satış)

STERLİN: 22,69 (Alış) - 22,80 (Satış)

1 DOLAR = 18,82 TL

👉8 Şubat Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.139,72

Gram altın satış: 1.139,92

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.890,00

Çeyrek altın satış: 1.905,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.780,00

Yarım altın satış: 3.810,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.536,00

Tam altın satış: 7.591,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.691,00

Cumhuriyet altını satış: 7.808,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.737,00

Ata altın satış: 7.786,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 8 Şubat Çarşamba günü saat 12.08 itibarıyla alınmıştır.