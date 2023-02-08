Haberler Haberler DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU | 10 ilde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep...

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU | 10 ilde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binlerce kişi deprem bölgelerinde dışarıda ve barınma alanlarında kalıyor. En çok merak edilen konular arasında deprem bölgelerinde hava durumu yer alıyor. Peki, deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da hava durumunun nasıl olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:23
DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU | 10 ilde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep...

HAVA DURUMU - 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 10 ilimizde büyük hasar meydana geldi. Binlerce kişi enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, binlerce kişi de yaşamını yitirdi. Özellikle hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını ve yaşam şartlarını oldukça zorlamaktadır. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da hava durumunun nasıl olduğu sık sık araştırılıyor. Peki, deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji günlük ve haftalık hava durumu... (8 Şubat Çarşamba)

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

KAHRAMANMARAŞ

ADIYAMAN

ADANA

Bölge genelinin; parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Mersin'in batı ve kuzey kesimleri, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece azalarak, mevsim normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve doğu, zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

OSMANİYE

HATAY

KİLİS

ŞANLIURFA

GAZİANTEP

MALATYA

DİĞER
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