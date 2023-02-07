Haberler Haberler UEFA, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'dan deprem sonrası Türkiye'ye taziye mesajı!

UEFA, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'dan deprem sonrası Türkiye'ye taziye mesajı!

Başta UEFA olmak üzere Barcelona, Real Madrid gibi kulüpler deprem felaketi nedeniyle paylaşımlar yaptılar

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
UEFA, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'dan deprem sonrası Türkiye'ye taziye mesajı!

Yabancı federasyonlar ve kulüpler de geçmiş olsun mesajları paylaştı. UEFA, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi.

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.

Barcelona, "Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" mesajı paylaştı.

Real Madrid ise "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen birkaç saat önce meydana gelen depremin haberini üzüntüyle öğrendik. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, bu felaket nedeniyle derin üzüntü yaşıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz. Tüm yaraların hızla sarılması için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

Liverpool da "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, bu büyük depremden etkilenenlerle..." dedi.

DİĞER
Başak Gümülcinelioğlu'nun annesi enkaz altında! Ünlü oyuncunun yardım çığlığı
Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Adıyaman'ı da vurdu! Tayin olduğu gece depreme yakalandı
F.Bahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...
Çizme'ye Zaniolo çıkarması! Cimbom transferi bu formülle bitirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
7 Şubat Salı son depremler ve artçıları!
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
7 Şubat 2023 İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Daha Eski
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:57
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
Konyaspor maçı ertelendi Konyaspor maçı ertelendi 23:47
Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum 23:43
G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... 23:36
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 23:28