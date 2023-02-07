Haberler Haberler SON DEPREMLER! 7 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! 7 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.5 üzeri iki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 10 ili etkileyen ve kalıcı hasarlara neden olan sarsıntıların ardından 6,6 şiddetine kadar ulaşan artçılar, yeni depremler kadar sarsıcı olurken bugün kaydedilen depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 7 Şubat Salı günü meydana gelen depremler ve artçılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 07:38 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 07:50
SON DEPREMLER! 7 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem 10 kenti adeta yıkıp geçti. Gün ağarınca bölgedeki acı bilanço yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken çok sayıda arama kurtarma ekibiyle enkaz çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sürerken saat 13.24'te, bu kez Elbistan merkezli bir sarsıntı meydana geldi. Bölgedeki durumu çok daha acı hale getiren bu sarsıntının ardından büyüklüğü 6,6'ya kadar ulaşan artçılar sürekli devam ederken bugün ise Adıyaman'da kaydedilen 5,3 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. Artçı olduğu düşünülen ancak çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından 7 Şubat artçı depremler araştırılmaya başlandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

7 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 06.13'te meydana gelen Adıyaman'daki sarsıntı. Kandilli'nin verilerinde 5,6 olarak ölçülen depremin merkez üssü ise Gölbaşı. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER

DİĞER
Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşında? Yeni Malatyaspor’un enkaz altında kalan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan kurtuldu mu, sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Adıyaman'ı da vurdu! Tayin olduğu gece depreme yakalandı
F.Bahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...
Çizme'ye Zaniolo çıkarması! Cimbom transferi bu formülle bitirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
7 Şubat 2023 İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Daha Eski
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:57
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
Konyaspor maçı ertelendi Konyaspor maçı ertelendi 23:47
Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum 23:43
G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... 23:36
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 23:28