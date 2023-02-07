SON DEPREMLER! 7 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem 10 kenti adeta yıkıp geçti. Gün ağarınca bölgedeki acı bilanço yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken çok sayıda arama kurtarma ekibiyle enkaz çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sürerken saat 13.24'te, bu kez Elbistan merkezli bir sarsıntı meydana geldi. Bölgedeki durumu çok daha acı hale getiren bu sarsıntının ardından büyüklüğü 6,6'ya kadar ulaşan artçılar sürekli devam ederken bugün ise Adıyaman'da kaydedilen 5,3 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. Artçı olduğu düşünülen ancak çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından 7 Şubat artçı depremler araştırılmaya başlandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

7 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 06.13'te meydana gelen Adıyaman'daki sarsıntı. Kandilli'nin verilerinde 5,6 olarak ölçülen depremin merkez üssü ise Gölbaşı. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER