SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Kahramanmaraş beşik gibi - Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya... Ölü, yaralı sayısı ve deprem saat saat bölgesinde son durum...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Kahramanmaraş güne büyük sarsıntılarla başladı. 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiği büyük depremin ardından, ondan bağımsız olarak saat 13.24'te bir deprem daha kaydedildi. Bu kez 7.6 şiddetinde ölçülen depremin bilançosu henüz netleşmedi. Bölgeden gelen fotoğraflarla çok sayıda yıkılan bina ve enkaz olduğu görülürken saat saat gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE SAAT SAAT SON DURUM

06.13

Adıyaman'da 5,3 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Gölbaşı olarak kaydedilirken çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

04.30

AFAD: 2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz.

00.36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Toplam verilere gireceğim. 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralılarımız ve 4758 yıkılan bina, bir de 1459 ihbarlar var. Sizlerle paylaşılan 6217 rakamı teyit edilemeyenler de dahil edildiğinde olmuştur. Bunlar henüz teyit edilebilmiş değildir. 7840 vatandaşımız enkazlardan çıkarılmış durumda. Arama kurtarmada sahada 11 bin 22 ekibimiz mevcut. İllerle sıkı şekilde irtibat halindeyiz. Araçlarla ilgili, vinçlerle ilgili bazı sorunlar iletildi, ilave çalışmalar yaptık. 4250 araç bölgede. Sahada mevcut vinçlere ilave 18 vinç yola çıkmış durumda. Çadırlarımız ulaşanlar var, sevk edilenler var. Yastık, çarşaf seti, mutfak seti bunlar yoğun şekilde sevk ediyoruz.

00.15

AFAD, saat 00.15'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Kandil Barajı olan 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydetti.

23.40

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntıyı daha kayda geçti.

23.37

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6,87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

23.26

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "An itibarıyla deprem bölgemizdeki ölü sayısı 2 bin 316'ya yükseldi, yaralı sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bina sayısı 6217. Bu arada enkazdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sayısı 7 bin 340.Bu arada personel ve araç sayısı artış gösterdi. 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçik görev yapmakta. Yaklaşık 25 bin görevli bölgede" açıklamasını yaptı.

22.10

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, can kaybının bin 762'ye, yaralı sayısının 12 bin 68'e çıktığını açıkladı. Tatar, "Sayımız ne yazık ki artıyor. Şu ana kadar toplam yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 1762, yaralı sayısı 12 bin 68, yıkılan bina sayısı 5606 olarak en son kayıtlarımızda yer alıyor. Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bakanlarımız bölgede, değişik illerimizden gelen valilerimiz, kaymakamlarımız var. Personel sayısı 10 bin 176'ya çıktı, sürekli artıyor. Sürekli mümkün olduğunca bölgeye arama kurtarma ekibi sevk ediliyor. Daha önce de belirttiğim gibi gönüllüler ve destek araçları bölgeye intikal etmiş durumda. Çok yoğun bir şekilde, deprem bölgesine bağış yapma isteği var. Toplum olarak zor günlerde bir araya gelmeyi becerebilen bir milletimiz. AFAD'ın bağış hesapları var, özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın, AFAD'ın yayınladığı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var. Bu hesaplardan bağışlarını yapabilirler. Bağışların tek elden yapılması gerekiyor. Bu koordinasyonu yapan AFAD" ifadelerini kullandı.

20.40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

19.45

Türk Hava Yolları, deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

19.00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir.

18.32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesindeki kayıplara ilişkin açıklamada bulundu. Kayıplar ve yaralılara ilişkin güncel bilgileri paylaşan Oktay, "2 depremde 145 artçı deprem yaşadık. 3'ü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Çalışmalarımız sık aralıklarla paylaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Şu anda Külliye'de afet yönetiminin başındadır. Kahramanmaraş'ta 234 kişi yaşamını yitirdi, bin 700 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı. Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı. Osmaniye'de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı. Adıyaman'da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı. Diyarbakır'da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı. Şanlıurfa'da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı. Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı. Kilis'te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı. Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı. Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. Elazığ'da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi. 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 kişi yaralandı. 3471 bina yıkıldı. Sahada toplam 9698 arama kurtarma personeli bulunmakta. 14 bin 720 personelle sahadayız.

18.13

AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 'dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

17.40

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 12 ilde daha yükseköğretime ara verildiği bildirildi.

17.24

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Sezer yaptığı açıklamada, "Yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1498 can kaybı, 8 bin 533 yaralı var. Ulaşılmayan bölgemiz yok. Ülkenin tüm kaynakları afet bölgesine Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla sevk edilmiş durumda. Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden bize yardım teklifi var. Bunları da afet bölgelerine sevk edeceğiz. Maalesef yoğun bir hava muhalefeti var. Tüm ilçelerimizde valilelerimiz görevli. İllerimizdeki itfaiyeler de yönlendirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

17.05

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

16.34

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

16.04

Adalet Bakanı Bozdağ deprem bölgesinde son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Bozdağ ayrıca, 'Toplam 7 binada çökme var, bu binalardan 5'i Bağlar ilçemizde 2'si Yenişehir ilçemizde. Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var, birçoğunun durumu iyi. Tedavileri devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

15.30

AFAD'dan yapılan açıklamada "Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir." denildi.

15.05

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Sezer, "Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216 'dır. Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya'ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Adana'ya 200 asker gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

14.48

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

14.09

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Adana'da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm ekiplerimiz işinin başında… Enkaz altındaki canlarımızın kurtarılması birinci önceliğimiz.' açıklamasında bulundu.

14.08

7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından Adana Havalimanı da ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.

14.00

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verdiklerini açıkladı.

13.51

Malatya'da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.50

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

13.35

Malatya'da Çavuşoğlu'da 6.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

13.24

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

13.20

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi.

ÖLÜ SAYISI 912'YE ÇIKTI

13.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı." ifadelerini kullandı.

12.50

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiği duyuruldu

12.30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.

12.25

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse içme suyu kullanması gerekiyor." dedi.

12.21

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.

12.05

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden deprem sonrası öğrenci yurtları ile ilgili olarak son durumu paylaştı. Açıklamada, 'Bu gece yaşadığımız sarsıcı depremde; ilk yapılan tespitlerde Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasarlı olan binalara ilişkin tespit çalışmaları devam etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN 3 ŞEHİT HABERİ

11.48

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz

OKULLARA DEPREM ARASI

11.35

YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

11.30

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

11.08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFAD merkezine gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alacak.

11.05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis'e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir.

11.00

Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10.55

Deprem bölgesine Antalya'dan çeşitli birimlerden 400 kişilik kurtarma ve sağlık personeli yola çıktı. Türk Kızılay ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi.

10.05

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı askerleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanarak, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

FUAT OKTAY ÖLÜ SAYISINI İL İL AÇIKLADI

10.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesindeki kayıplara ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada "Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi.

09.43

EGM deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

09.30

Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09.20

BOTAŞ: Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur. Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir.

09.05

Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir.

09.00

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7'si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

4 SAATTE 66 ARTÇI SARSINTI

08.45

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir." denildi.

07.57

Gaziantep Valisi Gül: Gaziantep'te 531 göçük var. İlk andan itibaren 657 ihbarın tamamı değerlendirildi.

07.45

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.42

AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.

07.35

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.

07.30

AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

07.20

İletişim Başkanlığı Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.

07.15

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07.10

İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07.05

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07.00

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

06.50

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı

06.47

Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

06.40

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Durum çok kötü. İhbarlarla ilgili durumu koordine ediyorum. Yeşilyurt'un nüfusu 350 bin. Eski binalarımızda yıkım var. Hastane ve otel tamamen yıkılmış. 10 bina da 8-20 daire arası yıkılmış bina bilgisi aldık. Hava aydınlanmadığı için tespit de yapamadık. Köyler tek katlı olduğu için 7-8 köyden Haber geldi, çok sıkıntı yok. Merkezde 20 yaş üstü binalarda sıkıntı var. Kar da hafif hafif yağıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Bizim yeterli alet edevatımız yok. Yakın olanlar destek verirse enkazlardan bir kişi bile kurtarsak, öncelikle bunu istiyoruz. Çadır vs... organize edilir. Sağlam olan yerleri açtık. Uyarılarımıza rağmen Trafik de çok kötü. Aşırı yoğunluk var trafikten dolayı.

06.35

Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.15

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06.03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

06.00

Depremin ardından son gelişmeleri paylaşan Bakan Soylu, dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakan Soylu, "Bahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.7 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır." çağrısında bulundu.

Sosyal medyada asılsız çıkabilecek haberlere karşı da uyaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.

Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık.

05.45

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.35

Depremin ardından açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

05.30

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

05. 21

Prof Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim" uyarısında bulundu.

05.15

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.

05.08

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

04.54

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi.

04.17

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti daha sonra 7,7 olarak revize edildi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da şiddetli şekilde hissedildi.