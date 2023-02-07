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MİLLİ YAS NEDİR? | Milli yas ilan edilince ne olur, işe gidilir mi, resmi tatil mi? - Milli yas hangi durumlarda ilan edilir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.5 üzeri iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. 10 ilde ağır hasarlara sebep olan sarsıntının ardından binlerci kişi hayatını kaybederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne olur, işe gidilir mi, resmi tatil mi? - Milli yas hangi durumlarda ilan edilir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 07:50
MİLLİ YAS NEDİR? | Milli yas ilan edilince ne olur, işe gidilir mi, resmi tatil mi? - Milli yas hangi durumlarda ilan edilir?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yurt içi ve yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor. Deprem hasarının en aza indirilnesi için çalışmalar sürerken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

MİLLİ YAS NEDİR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez. Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

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MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR, İŞE GİDİLİR Mİ, RESMİ TATİL Mİ?

Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilir.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyururken şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

MİLLİ YAS HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Milli yas, o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

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