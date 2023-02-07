Haberler Haberler İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 7 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 7 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 7 Şubat Salı günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 7 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 08:00
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 7 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

7 ŞUBAT 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 7 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 7 Şubat Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 ŞUBAT 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : HASTANE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 2023-02-06 21:03:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!
Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Adıyaman'ı da vurdu! Tayin olduğu gece depreme yakalandı
F.Bahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...
Çizme'ye Zaniolo çıkarması! Cimbom transferi bu formülle bitirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
7 Şubat Salı son depremler ve artçıları!
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Daha Eski
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:57
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
Konyaspor maçı ertelendi Konyaspor maçı ertelendi 23:47
Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum 23:43
G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... 23:36
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 23:28