HİPOTERMİ KAÇ DERECEDE OLUR? | Hipotermi nedir, nasıl olur, belirtileri nedir? - Hipotermi öldürür mü?

Kahramanmaraş'taki depremin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmesinin ardından bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olumsuz hava koşulları hem çalışmaları hem de depremzedelerin hayatta kalma olasılıklarını zorlarken bölgede bulunan vatandaşların hipotermi geçirmemesi adına sık sık battaniye, uyku tulumu ve çadır ihtiyacı olduğu vurgulanarak yardım çağrıları yapılıyor.

HİPOTERMİ NEDİR?

Yetişkin insanların 37 derece olması gereken vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi ile gerçekleşen hipotermi, soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde görülür.

HİPOTERMİ NASIL OLUR?

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı

Soğuk havalarda yetersiz hareket etme

Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak

Soğuk suya düşmek

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda: ıslak veya nemli giysiler

Vücutta geniş çaplı yanıklar

Karlı havalarda kaza geçirmek

HİPOTERMİ KAÇ DERECEDE OLUR?

Hipotermi genellikle vücut sıcaklığının 35.0 °C (95.0 °F) altına düştüğü durumlarda, iç organların sıcaklıkları baz alınarak sınıflandırır.

Bir diğer sınıflandırma sistemi ise İsviçre Derecelendirme sistemidir. Bu yöntem iç organların sıcaklık durumuna göre verdiği tepkilerden yola çıkarak sınıflandırma yapar. Yan tarafta Hipotermi İsviçre Derecelendirme sistemi iöyle hesaplanmaktadır:

📌Derece 1 Uyanık ve Titreme Hafif 32-35 °C

📌Derece 2 Uykulu ve Titreme yok Orta 28-32 °C

📌Derece 3 Bilinç ve Titreme yok Şiddetli 20-28 °C

📌Derece 4 Yaşam Belirtisi Yok Çok Ağır <20>

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NEDİR?

ERKEN BELİRTİLER:

El ve ayaklarda soğukluk

Cilt renginde solukluk

Titreme

Net olmayan, yavaşlamış konuşma

Seste kısıklık

Yorgunluk

Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.

İLERİ SEVİYE BELİRTİLER:

Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama

Sakarlık

Baş dönmesi

Uyuşukluk

Çevreye ilgisizlik

Kalp hızında yavaşlama

Solunumda yavaşlama

Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı

Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik

Solunum ve dolaşımın durması

HİPOTERMİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vücut ısısı düşen bireylerin kalbi, sinir sistemi ve diğer organları normal faaliyet gösteremez. Hipotermi, zamanında tedavi edilmeden bırakılırsa kalp dolaşım ve solunum sisteminin tamamen bozulmasına ve sonunda ölüme yol açabilir.