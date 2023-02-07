Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
7 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,83 (Alış) - 18,83 (Satış)
EURO: 20,19 (Alış) - 20,20 (Satış)
STERLİN: 22,63 (Alış) - 22,71 (Satış)
1 DOLAR = 18,83 TL
👉7 Şubat Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.135,17
Gram altın satış: 1.135,37
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.886,00
Çeyrek altın satış: 1.902,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.522,00
Yarım altın satış: 7.579,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.561,00
Tam altın satış: 7.626,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.672,00
Cumhuriyet altını satış: 7.788,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.723,00
Ata altın satış: 7.774,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 7 Şubat Salı günü saat 12.34 itibarıyla alınmıştır.