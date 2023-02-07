DEPREM BÖLGELERİ ÜCRETSİZ KONAKLAMA | Depremzede vatandaşların ücretsiz konaklayabileceği yerler açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından, deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri açıkladı. Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde ücretsiz barınma için detaylar haberimizde...

ÜCRETSİZ BARINMA SAĞLAYAN TESİSLER AÇIKLANDI!

Adıyaman

Vatandaşlara Adıyaman'da hizmet veren tesisler; Yenimahalle Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Besni İlçe Spor Salonu, Kahta İlçe Stadı, Atatürk Spor Salonu, Gazi Spor Salonu, Sincik Spor Salonu.

Kahramanmaraş

Vatandaşlara Kahramanmaraş'ta hizmet veren tesisler; Merkez Spor Salonu, Batıpark Spor Salonu, 12 Şubat Stadı.

Şanlıurfa

Vatandaşlara Şanlıurfa'da hizmet veren tesisler; 11 Nisan Kapalı Spor Salonu, İpekyol Gençlik Merkezi, Ahmet Yesevi Salonu, 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Harran Yurdu A Blok, Şanlıurfa Yurdu, Birecik Spor Salonu, Karaköprü Gençlik Merkezi, Karaköprü Kapalı Spor Salonu, Yenice Kapalı Spor Salonu, Akçakale Spor Salonu, Akçakale Gençlik Merkezi, Harran Spor Salonu.

Kilis

Kilis'te hizmet veren tesisler; Kilis Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Salon, Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu, Bilali Habeşi Erkek Yurdu, Söğütlüdere Semt Sahası, 7 Aralık Semt Sahası.

Adana

Adana'da hizmet veren tesisler; Kat'ül Amare Yurdu, Yeni Adana Stadyumu, Asım Savaş Spor Salonu, Çukurova Yurdu, Toroslar Yurdu,Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi, Serinevler Spor Salonu,Yüreğir Gençlik Merkezi, İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi, TOHM Binası, Nihat Geven Spor Salonu, Menderes Spor Salonu, Atatürk Yüzme Havuzu, Adana Gençlik Merkezi, Çukurova Atletizm Pisti, Ceyhan Spor Salonu, Kozan Yurdu.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hizmet veren tesisler; Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü, Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü, Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi,Diyarbakır Stadyumu, Köşkler Spor Kompleksi, Bağlar Gençlik Merkezi, Çınar Spor Salonu,Genç Ofis.

Malatya

Malatya'da hizmet veren tesisler; Merkez Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Beydağı Gençlik Merkezi, Fırat Gençlik Merkezi, Cimnastik Salonu, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi, Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu, İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu.

Osmaniye

Osmaniye'de hizmet veren tesisler; Osmaniye Kız Yurdu, Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu, Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü, Osmaniye Gençlik Merkezi, Osmaniye Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu, Osmaniye Olimpik Havuz, Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina, Kadirli Spor Salonu, Kadirli Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı, Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi.

Hatay

Hatay'da hizmet veren tesisler; Merkez Spor Salonu, TOKİ Spor Salonu, Merkez Cimnastik Spor Salonu, Kırıkhan Gençlik Merkezi, Reyhanlı Gençlik Merkezi, İskenderun Gençlik Merkezi, Altınözü Gençlik Merkezi, Bayat Spor Salonu, İskenderun Spor Salonu, Dörtyol Spor Salonu, Kırıkhan Spor Salonu, Reyhanlı Spor Salonu, Altınözü Spor Salonu.

Gaziantep

Gaziantep'te hizmet veren tesisler; Olimpik Yüzme Havuzu, Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu, Şahinbey Spor Salonu, Kalyoncu Spor Salonu, Seyri Antep Gençlik Kampı, Islahiye Gençlik Merkezi, Oğuzeli Spor Salonu, Nizip Gençlik Merkezi, Nizip Stadı, Nizip Spor Salonu, Yavuzeli Spor Salonu, Araban Spor Salonu, Araban Gençlik Merkezi.