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ANAYASA 119. MADDESİ NEDİR? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 119. madde nedir?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 depremin ardından etkilenen 10 il için OHAL ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sebebiyle OHAL ilan edildiğini duyurdu. Birçok kişi bu kararın ardından anayasının 119. maddesini araştırıyor. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 119. madde nedir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:40
ANAYASA 119. MADDESİ NEDİR? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 119. madde nedir?

ANAYASANIN 119. MADDESİ NEDİR? - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 ay süre ile OHAL ilan edildiğini duyurdu. OHAL açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 119. maddesi merak konusu oldu. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 119. madde nedir?

ANAYASANIN 119. MADDE NEDİR?

Anayasanın 119. maddesinde, "Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar." ifadeleri yer almaktadır.

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