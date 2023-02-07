AFAD BAĞIŞ NASIL YAPILIR? | KIZILAY battaniye, kumanya, para yardımı nasıl yapılır? - Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir?

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre 284 ölü ve 2323 yaralı bulunuyor. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ederken bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalara başladı. Peki AFAD bağış nasıl yapılır? KIZILAY battaniye, kumanya, para yardımı nasıl yapılır? - Deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir? İşte detaylar...

AFAD BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

AFAD SMS KISA MESAJ İLE BAĞIŞ YAPMA

AFAD'a bağışın çeşitli yolları olmakla birlikte bunlardan en çok tercih edileni kısa mesaj yoluyla bağış yapmaktır. Tüm doğal felaketlerde bölgeye herkesten önce koşan AFAD, deprem yardımları yapmak isteyenleri, resmi internet sitesinde şu ifadelerle bilgilendirmektedir:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın iş birliğinde devam etmektedir.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).

KIZILAY BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KIZILAY SMS KISA MESAJ İLE BAĞIŞ YAPMA

"AFET" yazıp 2868'e göndererek (15₺) katkıda bulunabilirsiniz.

KIZILAY BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A

* Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

AFAD IBAN NO İLE BAĞIŞ YAPMA

Aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A



KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BALGAT ŞUBESİ

TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No : KTEFTRIS



ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No : ZKBATRIS



VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No : VAKFTRIS



ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No : BTFHTRIS



TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş

ANKARA ŞUBESİ

TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No : EMLATRIS



DENİZBANK A.Ş.

BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No : DENITRIS



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

BAŞKENT ŞUBESİ

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS



ŞEKERBANK T.A.Ş.

ANKARA ŞUBESİ

TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No : SEKETR2A



TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS



QNB FİNANSBANK A.Ş.

ÜMİTKÖY ŞUBESİ

TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Banka Swift Kod No : FNNBTRIS



AKBANK T.A.Ş.

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No : AKBKTRIS



PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI

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