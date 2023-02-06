SON DEPREMLER! 6 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Türkiye güne acı haberle başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem, çeşitli illerde yıkım ve ölümlere neden olurken şiddetli artçılar da bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor. Her geçen dakika çelitli illerden ölüm haberleri gelirken AFAD'a ulaşan ilk verilere göre depremde 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 440 vatandaşımız yaralandı. İşte büyük depremden bu yana gerçekleşen artçılar ve büyüklükleri...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

6 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 7,4 şiddetindeki depremin ardından 41 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçılardan en büyüğü saat 04.28'de Gaziantep'te kaydedilen 6,6 şiddetindeki deprem olarak kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER