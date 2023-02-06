Haberler Haberler SON DEPREMLER! 6 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! 6 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem Güneydoğu Anadolu'daki birçok kentte yıkıcı etki bırakırken bölgede artçıların devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, güne dışarıda başlıyor. En büyük artçı sarsıntı, Kandilli Rasathanesi tarafından Gaziantep merkezli olarak ölçülüp şiddeti 6.6 olarak açıklanırken bölgedeki son depremleri haberimizde derledik. İşte 6 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 07:56 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 08:20
SON DEPREMLER! 6 Şubat'ta meydana gelen depremler! Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Türkiye güne acı haberle başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem, çeşitli illerde yıkım ve ölümlere neden olurken şiddetli artçılar da bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor. Her geçen dakika çelitli illerden ölüm haberleri gelirken AFAD'a ulaşan ilk verilere göre depremde 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 440 vatandaşımız yaralandı. İşte büyük depremden bu yana gerçekleşen artçılar ve büyüklükleri...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

6 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 7,4 şiddetindeki depremin ardından 41 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçılardan en büyüğü saat 04.28'de Gaziantep'te kaydedilen 6,6 şiddetindeki deprem olarak kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER

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