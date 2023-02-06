Haberler Haberler SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM | Üst üste sarsıldı - Önce 7,7 arkasından 7,6! Ankara da etkilendi - İşte son durum

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM | Üst üste sarsıldı - Önce 7,7 arkasından 7,6! Ankara da etkilendi - İşte son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 ve 7,7 şiddetindeki depremlerin ardından bir de 7,6 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Ankara'dan da hisseidlen sarsıntıda birçok yeni enkaz ve çöküntüler meydana gelirken son depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olarak açıklandı. İşte deprem bölgesinde son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 14:20
SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM | Üst üste sarsıldı - Önce 7,7 arkasından 7,6! Ankara da etkilendi - İşte son durum

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı olan depremin ardında son 24 saatte iki tane 7 üzeri deprem daha meydana geldi. Son depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak açıklanırken şiddeti ise 7,6 olarak ölçüldü. Elbistan'daki sarsıntının ardından yeni can kayıplarının olmasından endişe ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölü sayısı 912 olarak güncellenirken bölgeye yeni arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise Gözpınar Ekinözü Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Elbistan Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te büyüklük 7.6 olan bir deprem daha meydana geldi. AFADi 13.24'te meydana gelen depremin 7,7'den bağımsız gerçekleştiğini açıkladı.

Son depremin Ankara'yı da etkilediği öğrenildi. Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.

MALATYA'DA YENİ ARTÇI

AFAD'ın resmi internet sitesindeki son depremler bölümünde, MAlatya'da 5,8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldiği belirtildi. Malatya'daki depremin de çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

DİĞER
Başak Gümülcinelioğlu'nun annesi enkaz altında! Ünlü oyuncunun yardım çığlığı
Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel ve Bircan Bali'nin gözyaşları! Deprem sonrası kahreden haberler: Kimisinin kuzeni kimisinin sevgilisinin ailesi...
UEFA’dan Türkiye’ye destek
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Depremin büyüklüğü güncellendi!
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderilir, bağış yapılır? AFAD - Kızılay
KIZILAY KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı 13:35
Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13:00
La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte 12:54
F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! 12:52
UEFA’dan Türkiye’ye destek UEFA’dan Türkiye’ye destek 12:35
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! 12:24
Daha Eski
Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! 12:19
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:12
İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında 12:08
F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme 11:50
Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! 11:49
Tüm spor müsabakaları ertelendi! Tüm spor müsabakaları ertelendi! 11:37