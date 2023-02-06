SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Ankara deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Kahramanmaraş'ta, Ankara'dan da hissedilen bir deprem meydana geldi. Gece saat 04.17 sıralarında meydana gelen sarsıntının ardından öğlen saat 13.24'te 7,6'lık bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntının ardından arama motorlarında 'Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ANKARA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle sarsılmışken bölgede 7.6'lık ikinci sarsıntı meydana geldi. Deprem; Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da hissedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak duyururken, merkez üssünün Kahramanmaraş-Gözpınar olduğu öğrenildi. AFAD'dan yeni deprem ile ilgili açıklama geldi. AFAD, depremin artçı değil yeni olduğunu belirtti. Sarsıntı Ankara'dan da şiddetli şekilde hissedildi.