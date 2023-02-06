Haberler Haberler İZMİR TOKİ SONUÇ - İzmir Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | İzmir 1+1. 2+1. 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ SONUÇ - İzmir Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | İzmir 1+1. 2+1. 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası İzmir'de devam ediyor. 6 Şubat'ta İzmir Merkez ilçede inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları, İzmir Merkez TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ İzmir çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ İzmir kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:20
İZMİR TOKİ SONUÇ - İzmir Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | İzmir 1+1. 2+1. 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. İzmir Merkez ilçede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında İzmir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ İzmir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

İZMİR MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİRTOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İZMİR MERKEZ: 3479 konut
  • MENEMEN: 1500 konut
  • GÜZELBAHÇE: 750 konut
  • URLA: 300 konut
  • SELÇUK: 300 konut
  • TORBALI: 1000 konut
  • SEFERİHİSAR: 500 konut
  • ALİAĞA: 1000 konut
  • KEMALPAŞA: 500 konut
  • DİKİLİ: 1000 konut
  • TİRE: 500 konut
  • BERGAMA: 1000 konut
  • KARABURUN: 100 konut
  • KİRAZ: 271 konut
  • KINIK 2.ETAP: 200 konut
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