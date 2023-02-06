İZMİR TOKİ SONUÇ - İzmir Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | İzmir 1+1. 2+1. 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. İzmir Merkez ilçede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında İzmir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ İzmir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
İZMİR MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- İZMİR MERKEZ: 3479 konut
- MENEMEN: 1500 konut
- GÜZELBAHÇE: 750 konut
- URLA: 300 konut
- SELÇUK: 300 konut
- TORBALI: 1000 konut
- SEFERİHİSAR: 500 konut
- ALİAĞA: 1000 konut
- KEMALPAŞA: 500 konut
- DİKİLİ: 1000 konut
- TİRE: 500 konut
- BERGAMA: 1000 konut
- KARABURUN: 100 konut
- KİRAZ: 271 konut
- KINIK 2.ETAP: 200 konut