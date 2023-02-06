İZMİR TOKİ SONUÇ - İzmir Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | İzmir 1+1. 2+1. 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. İzmir Merkez ilçede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında İzmir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ İzmir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

İZMİR MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİRTOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI