İZMİR TOKİ CANLI İZLE - İzmir Merkez TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 6 Şubat Pazartesi günü İzmir Merkez ilçesinin kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında İzmir TOKİ canlı izle, İzmir TOKİ kura çekilişi ve İzmİr TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

İZMİR MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 15 ilçede, ilk etapta 12.400 adet yapılacak.

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

6 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 3479 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

8 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MENEMEN: 1500 konut

9 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌GÜZELBAHÇE: 750 konut

📌URLA: 300 konut

📌SELÇUK: 300 konut

10 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌TORBALI: 1000 konut

📌SEFERİHİSAR: 500 konut

11 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ALİAĞA: 1000 konut

📌KEMALPAŞA: 500 konut

12 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌DİKİLİ: 1000 konut

📌TİRE: 500 konut

13 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BERGAMA: 1000 konut

📌KARABURUN: 100 konut

📌KİRAZ: 271 konut

📌KINIK 2.ETAP: 200