Haberler Haberler İZMİR TOKİ CANLI İZLE - İzmir Merkez TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ CANLI İZLE - İzmir Merkez TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ'nin İzmir'de yapacağı konutlarda kura çekilişi 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. İzmir Merkez ilçede yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında İzmir TOKİ canlı izle, İzmir Merkez TOKİ kura çekilişi ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:20
İZMİR TOKİ CANLI İZLE - İzmir Merkez TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 6 Şubat Pazartesi günü İzmir Merkez ilçesinin kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında İzmir TOKİ canlı izle, İzmir TOKİ kura çekilişi ve İzmİr TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

İZMİR MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 15 ilçede, ilk etapta 12.400 adet yapılacak.

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

6 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 3479 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

8 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MENEMEN: 1500 konut

9 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌GÜZELBAHÇE: 750 konut

📌URLA: 300 konut

📌SELÇUK: 300 konut

10 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌TORBALI: 1000 konut

📌SEFERİHİSAR: 500 konut

11 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ALİAĞA: 1000 konut

📌KEMALPAŞA: 500 konut

12 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌DİKİLİ: 1000 konut

📌TİRE: 500 konut

13 ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BERGAMA: 1000 konut

📌KARABURUN: 100 konut

📌KİRAZ: 271 konut

📌KINIK 2.ETAP: 200

DİĞER
İşadamı Abdurrahim Albayrak: Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın! 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’yı kaybetmişti!
Enkaz altından seslendi! Diyarbakır'da umutlu bekleyiş: Kardeşimin sesi geliyor
Gözyaşlarıyla yardım istedi! "Burada durumlar çok kötü"
Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hangi illerde okullar kaç gün tatil edildi?
Türkiye'de yaşanan deprem dünya basınında
TARİHİ GAZİANTEP KALESİ DEPREMDE YIKILDI
İZMİR TOKİ SONUÇ - İzmir Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | İzmir 1+1. 2+1. 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi
Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde yaşanan yıkımın görüntüleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oliveira'dan deprem sonrası paylaşım Oliveira'dan deprem sonrası paylaşım 11:10
Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı! Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı! 11:07
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:04
Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme... Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme... 11:02
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dünya yıldızı çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dünya yıldızı çalımı! 11:01
Trabzonspor'un deplasman fobisi! Son 4 maçta... Trabzonspor'un deplasman fobisi! Son 4 maçta... 10:29
Daha Eski
G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha 10:25
Kyrie Irving için takas iddiası! Kyrie Irving için takas iddiası! 10:18
Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? 10:13
Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu 10:09
Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" 09:42
Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." 09:42