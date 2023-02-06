10 İLDE OKULLARA 1 HAFTA ARA | Hangi illerde okullar tatil edildi? - Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Şanlıurfa, Malatya'da okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından bazı illerde okullar tatil edildi. Enkaz altında arama kurtarna çalışmaları sürerken bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Sosyal medyada yardım çığlıklarını duyurmak isteyen enkazdakiler için ekipler seferber olurken yapılan son açıklamaya göre deprem sebebiyle 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi ise yaralandı. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Şanlıurfa, Malatya'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "10 ilimizde 1 hafta boyunca tüm okullarımız var diyebilirim."Deprem şu 10 ilde hissedildi: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay.

MALATYA'DA SON DURUM

47 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada ise ölü sayısının 47'ye ulaştığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." demişti. Son verileri açıklayan Duat Oktay, kentte ölü sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

KİLİS'TE SON DURUM

Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."

DİYARBAKIR'DA SON DURUM

Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. İlerleyen saatlerde kentteki ölü sayısı 2 katına çıkarak 14'e yükseldi.

ADANA'DA SON DURUM

Yapılan son açıklamaya göre Adana'da ölü sayısı 10 olarak belirlendi.

OSMANİYE'DE SON DURUM

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ardından yapılan açıklamada kentte kayıp sayısı 20 olarak açıklandı.

GAZİANTEP'TE SON DURUM

Gaziantep'te 80 vatandaş hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'DA SON DURUM

Şanlıurfa Valisi, Salih Ayhan, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı. Daha sonra ölü sayısı 18'e yükseldi.

ADIYAMAN'DA SON DURUM

Adıyaman'da deprem sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 oldu.

HATAY'DA SON DURUM

Hatay'da 4 kişi vefat etti.