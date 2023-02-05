Haberler Haberler SON DAKİKA - VALİLİK AÇIKLADI | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Kar yağışı...

SON DAKİKA - VALİLİK AÇIKLADI | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Kar yağışı...

Son dakika - İstanbul'da Sibirya etkisinde fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağısı beklentisi üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Ali Yerlikaya, 17:00'den sonra zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini duyurdu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 15:16 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 15:30
SON DAKİKA - VALİLİK AÇIKLADI | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Kar yağışı...

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve yağmurla karışık kar yağışı, tahminlere göre bu akşam yoğun şekilde etkisini gösterecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

"17:00'DEN SONRA DIŞARI ÇIKMAYIN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim,

⏰14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;

⚠️Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir❄️

Gerekli tedbirlerimizi aldık

Lütfen;

⏰17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️" ifadeleri ile paylaşımda bulundu.

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