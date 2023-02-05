Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Deprem 7.4 büyüklüğünde!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Deprem 7.4 büyüklüğünde!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da hissedildiğini söyledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:40
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Deprem 7.4 büyüklüğünde!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN VALİDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

6.4 ŞİDDETİNDE ARTÇI

Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahrammaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik." ifadelerini kullandı.

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