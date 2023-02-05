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ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023? | Şaban ayı orucu ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir? DİYANET

Mübarek üç aylardan ikincisi olan ve bin aydan daha hayırlı Ramazan'a bir adım daha yaklaştığımızı haber veren Şaban ayı için araştırmalar başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu aylarda, diğer aylara göre daha fazla nafile orucu tuttuğu bilinirken arama motorlarında sorgulanan 'Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı orucu ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir? DİYANET' sorgulamalarını biz de haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 13:47
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023? | Şaban ayı orucu ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir? DİYANET

Üç aylara girilmesinin ardından Recep'in bitip Şabanın başlamasına sayılı günler kaldı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Hazreti Peygamber Efendimiz'in diğer bütün aylardan daha fazla oruç tuttuğu ve 'Benim ayım' diye nitelendirdiği Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı orucu ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir? İşte detaylar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. 23 Mart'ta ise Şaban ayı, yerini Ramazan ayına bırakacak.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Rasulullah (SAV) senenin –Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki- hiçbir ayında Şaban-ı Şerif ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur: "Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir." Peygamber Efendimiz (SAV)in Şaban-ı Şerif ayındaki orucu hakkında Hazreti Ayşe (r.a) ayrıca şöyle demiştir: "O (Rasul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi."

Hazreti Ayşe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz Peygamber Efendimiz (SAV)in Şaban ayında oruç ibadetine verdiği ağırlığı şöyle anlatmıştır: "Rasulullah (SAV) bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Rasulullah (SAV)in Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim."

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi.

"Ramazan ayından sonra en faziletli ay, -sizin Muharrem diye adlandırdığınız- Allah'ın ayıdır."(a.g.e, III/190).

"Ramazan ayı Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır. Şaban temizler, Ramazan kefaret olur."(Kenzu'l-Ummal, XIII/466).

"Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."(Kenzu'l-Ummal, XII/310).

Üsame ibnü Zeyd (ra) şöyle anlatmıştır: "Bir kere ben: 'Ya Rasulellah! Şaban ayında oruç tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim.' dediğimde: 'O, Recep ve Ramazan arasında kalmış büyük bir aydır ki insanlar on(un ululuğun)dan gafildir. O, kendisinde amellerin âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin oruçluyken yükseltilmesini seviyorum (da onun için bu ayda çok oruç tutuyorum)' buyurmuştur."

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