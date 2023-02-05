İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ? | 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? - Okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önce başlayan uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı. Birçok ilçeyi beyaza bürüyen yağışların ardından AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden uyarılar arka arkaya geldi. Vatandaşların mecbur olmadığı sürece dışarı çıkmamasını isteyen yetkilier, hissedilen sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düşeceğinin altını çizdi. Peki İstanbul'da yarın okul tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? - Okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

6 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da 5 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde, başta yüksek kesimler olmak üzere kar yağışı başladı. Birçok ilçe beyaz örtüyle kaplanırken Anadolu Yakası'ndan megakente giriş yapan kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini koruyacağı bildirildi. Yarıyıl tatilinde olan öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapmayı planlarken kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle tatilin uzaması gündeme geldi. Okulların tatil olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yetkililerden açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

VALİ YERLİKAYA'DAN 'TEDBİR' MESAJI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli Hemşehrilerim, saat 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

AFAD'DAN SMS'Lİ UYARI

AFAD, İstanbul'da yaşayanları kısa mesajla uyardı. AFAD'ın gönderdiği mesajda yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliği, meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik koordinasyonunda yapılan 'Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan tedbirleri duyurdu. İstanbul'da Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, İçişleri Bakanlığının "Kış Tedbirleri Genelgesi' uyarınca Valiliğin koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılarak alınan tedbirler aktarıldı.

BİR UYARI DA AKOM'DAN: FIRTINALI SOĞUĞA DİKKAT!

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

VALİLİK'TEN 24 SAAT HİZMET AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 13.00'te alınan son verilere göre yarın ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU