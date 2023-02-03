Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

3 Şubat Cuma İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek istyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 3 Şubat 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 09:31
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 3 Şubat 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.39

Güneşin doğuşu:👉 08.06

Öğle vakti:👉 13.25

İkindi vakti:👉 16.05

Akşam vakti:👉 18.30

Yatsı vakti:👉 19.52

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Hakem Ali Palabıyık'a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi! Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirildi işte sağlık durumu
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..."
Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
TOKİ İLK ARSA MARDİN NİĞDE SONUÇLARI
İLK ARSA TOKİ KURA CANLI İZLE
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi 09:18
Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor 09:11
Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" 08:06
F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." 07:57
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:31
Daha Eski
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma 01:21
Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! 01:21
Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! 01:21
F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... 01:21
R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! 01:21
Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi 01:21