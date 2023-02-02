Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Şubat Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

2 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,8131 (Alış) - 18,8225 (Satış)

EURO: 20,6967 (Alış) - 20,7025 (Satış)

STERLİN: 23,2087 (Alış) - 23,3251 (Satış)

1 DOLAR = 18,82 TL

👉2 Şubat Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.184,00

Gram altın satış: 1.184,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.944,00

Çeyrek altın satış: 1.960,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.889,00

Yarım altın satış: 3.921,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.754,00

Tam altın satış: 7.810,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.916,00

Cumhuriyet altını satış: 8.036,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.964,00

Ata altın satış: 8.013,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 2 Şubat Perşembe günü saat 12.25 itibarıyla alınmıştır.

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