Haberler Haberler OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Ocak 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Ocak 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

Tüm dünya piyasalarının nefesini tutarak beklediği an geldi. İç ve dış piyasaları yakından etkileyen ABD Merkez Bankasının Ocak 2023'e ilişkin FED faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası'nın toplantılarının ardından Jerome Powell politika faizini açıklarken arama motorlarında araştırılan ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Ocak 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 22:22 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 22:31
OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Ocak 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası Toplantıları sona erdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED faiz kararını basın açıklaması ile dünyaya duyurdu. Hem iç hem de dış piyasalara yön veren FED faiz kararının belli olmasıyla ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Ocak 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi? sorularını haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan daha artırdı. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

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